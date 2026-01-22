У Краснодарському краї знову атаковано портовий термінал: горіли резервуари – відео

Менш ніж через місяць після грудневих ударів по морському нафтовому терміналу "Таманьнєфтєгаз" він знову опинився під атакою

Тамань (Фото: wikipedia.org)

Увечері 21 січня безпілотники масовано атакували Краснодарський край Росії, зокрема портовий термінал, унаслідок чого пошкоджено чотири резервуари. Про це повідомили губернатор Веніамін Кондратьєв і оперативний штаб Краснодарського краю.

Оперштаб стверджує, що в селищі Волна ліквідували відкрите горіння одного із резервуарів, осередок займання ще на одному повністю згашений. Ще два резервуари вночі продовжували горіти, але вранці пожежу нібито вже повністю загасили.

Кондратьєв заявив про масовану атаку на Краснодарський край та Адигею й повідомив про двох постраждалих у у сусідньому з Краснодаром Тахтамукайському районі.

За його словами, у селищі Афіпському на територію поряд із багатоквартирним будинком впали уламки безпілотника, один із них – бойова частина. Мешканців будинку евакуйовують.

Також два приватні будинки пошкоджено у Приморсько-Ахтарську.

Міноборони РФ ввечері 21 січня відзвітувало про 17 нібито збитих або перехоплених БпЛА, вісім з них – над Краснодарським краєм. Ще 14 дронів воєнне відомство РФ нарахувало протягом ночі: один із них – над Краснодарським краєм.