В Краснодарском крае снова атакован портовый терминал: горели резервуары – видео

Менее чем через месяц после декабрьских ударов по морскому нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" он снова оказался под атакой

Тамань (Фото: wikipedia.org)

Вечером 21 января беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России, в частности портовый терминал, в результате чего повреждены четыре резервуара. Об этом сообщили губернатор Вениамин Кондратьев и оперативный штаб Краснодарского края.

Оперштаб утверждает, что в поселке Волна ликвидировали открытое горение одного из резервуаров, очаг возгорания еще на одном полностью потушен. Еще два резервуара ночью продолжали гореть, но утром пожар якобы уже полностью потушили.

Кондратьев заявил о массированной атаке на Краснодарский край и Адыгею и сообщил о двух пострадавших в соседнем с Краснодаром Тахтамукайском районе.

По его словам, в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки беспилотника, один из них – боевая часть. Жителей дома эвакуируют.

Также два частных дома повреждены в Приморско-Ахтарске.

Минобороны РФ вечером 21 января отчиталось о 17 якобы сбитых или перехваченных БпЛА, восемь из них – над Краснодарским краем. Еще 14 дронов военное ведомство РФ насчитало за ночь: один из них – над Краснодарским краем.