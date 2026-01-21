"Ситуація напружена". У Росії горіло і вибухало в Орлі, Бєлгороді і Краснодарі – відео
У ніч проти 21 січня Росію знову атакували безпілотники й ракети, зокрема вибухи були в Орлі, Бєлгороді, Краснодарському краї та республіці Адигея. Про це повідомили місцеві губернатори, у пабліках ширяться відео пожеж.
Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що в результаті атак завдано "незначної шкоди" паливно-енергетичній інфраструктурі регіону.
Пошкоджено кілька будинків та автотранспорт на території міста Орла й інших муніципалітетів області.
У деяких будинках Північного та Залізничного районів міста Орла є збої в електро- й водопостачанні.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про прильоти ракет і "напружену ситуацію".
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв написав про масовану атаку на регіон і на сусідню Адигею.
Він заявив про постраждалих у сусідньому з Краснодаром Тахтамукайському районі.
"Найсерйозніша зараз у Сіверському районі. Там у селищі Афіпському на територію поряд із багатоквартирним будинком впали уламки БпЛА, один із них – бойова частина. На цей момент мешканців чотирипід'їзного 177-квартирного будинку евакуюють з метою безпеки та для проведення розмінування", – написав він.
Також два приватні будинки пошкоджено у Приморсько-Ахтарську.
Міноборони РФ за ніч нарахувало 75 нібито збитих дронів: 45 – над Краснодарським краєм, дев'ять – над Орловською областю.
- Росія і тимчасово окуповані території України регулярно опиняються під атаками БпЛА і ракет, зокрема ЗСУ завдають ударів по законних воєнних цілях.
- У ніч проти 19 січня Сили оборони уразили склад безпілотників на тимчасово окупованій Луганщині, також командування уточнило результати ударів по двох нафтових об'єктах на території РФ.
Коментарі (0)