"Ситуация напряженная". В России горело и взрывалось в Орле, Белгороде и Краснодаре – видео
В ночь на 21 января Россию снова атаковали беспилотники и ракеты, в частности взрывы были в Орле, Белгороде, Краснодарском крае и республике Адыгея. Об этом сообщили местные губернаторы, в пабликах распространяется видео пожаров.
Губернатор Орловской области Андрей Кличков сообщил, что в результате атак нанесен "незначительный ущерб" топливно-энергетической инфраструктуре региона.
Повреждены несколько домов и автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области.
В некоторых домах Северного и Железнодорожного районов города Орла есть сбои в электро- и водоснабжении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о прилетах ракет и "напряженной ситуации".
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондротьев написал о массированной атаке на регион и на соседнюю Адыгею.
Он заявил о пострадавших в соседнем с Краснодаром Тахтамукайском районе.
"Самая серьезная сейчас в Северском районе. Там в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БпЛА, один из них – боевая часть. На данный момент жителей четырехподъездного 177-квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования", – написал он.
Также два частных дома повреждены в Приморско-Ахтарске.
Минобороны РФ за ночь насчитало 75 якобы сбитих дронов: 45 – над Краснодарским краем, девять – над Орловской областью.
- Россия и временно оккупированные территории Украины регулярно оказываются под атаками БпЛА и ракет, в частности ВСУ наносят удары по законных военных целях.
- В ночь на 19 января Силы обороны поразили склад беспилотников на временно оккупированной Луганщине, также командование уточнило результаты ударов по двум нефтяным объектам на территории РФ.
