"Ситуация напряженная". В России горело и взрывалось в Орле, Белгороде и Краснодаре – видео

В Орле после атаки кое-где есть перебои со светом и водой

Запуск украинского БпЛА (Иллюстративный скриншот из видео)

В ночь на 21 января Россию снова атаковали беспилотники и ракеты, в частности взрывы были в Орле, Белгороде, Краснодарском крае и республике Адыгея. Об этом сообщили местные губернаторы, в пабликах распространяется видео пожаров.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков сообщил, что в результате атак нанесен "незначительный ущерб" топливно-энергетической инфраструктуре региона.

Повреждены несколько домов и автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области.

В некоторых домах Северного и Железнодорожного районов города Орла есть сбои в электро- и водоснабжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о прилетах ракет и "напряженной ситуации".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондротьев написал о массированной атаке на регион и на соседнюю Адыгею.

Он заявил о пострадавших в соседнем с Краснодаром Тахтамукайском районе.

"Самая серьезная сейчас в Северском районе. Там в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БпЛА, один из них – боевая часть. На данный момент жителей четырехподъездного 177-квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования", – написал он.

Также два частных дома повреждены в Приморско-Ахтарске.

Минобороны РФ за ночь насчитало 75 якобы сбитих дронов: 45 – над Краснодарским краем, девять – над Орловской областью.