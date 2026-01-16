Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины показали спутниковые снимки российского завода "Атлант Аэро" в Таганроге, по которому в ночь на 13 января ударили украинские ракеты собственного производства.

В результате атаки, устроенной ВМС вместе со спецподразделением "Альфа" Службы безопасности Украины, были уничтожены производственные мощности завода.

В частности, сейчас подтверждено уничтожение нескольких производственных цехов.

Предприятие изготавливало ударно-разведывательные беспилотники типа "Молния" и составляющие к БпЛА "Орион" для российских войск.