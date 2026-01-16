ВМС показали спутниковые снимки завода в Таганроге после ударов украинских ракет
Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины показали спутниковые снимки российского завода "Атлант Аэро" в Таганроге, по которому в ночь на 13 января ударили украинские ракеты собственного производства.
В результате атаки, устроенной ВМС вместе со спецподразделением "Альфа" Службы безопасности Украины, были уничтожены производственные мощности завода.
В частности, сейчас подтверждено уничтожение нескольких производственных цехов.
Предприятие изготавливало ударно-разведывательные беспилотники типа "Молния" и составляющие к БпЛА "Орион" для российских войск.
- Территория РФ почти каждую ночь атакуется украинскими дронами. В ночь на 15 января взрывалось в Воронеже, Рязани, а также на временно оккупированной территории Украины.
