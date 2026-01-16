ВМС показали супутникові знімки заводу у Таганрозі після ударів українських ракет
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Військово-морські сили Збройних Сил України показали супутникові знімки російського заводу "Атлант Аеро" у Таганрозі, по якому у ніч проти 13 січня вдарили українські ракети власного виробництва.
У результаті атаки, влаштованої ВМС разом зі спецпідрозділом "Альфа" Служби безпеки України, було знищено виробничі потужності заводу.
Зокрема, наразі підтверджено знищення декількох виробничих цехів.
Підприємство виготовляло ударно-розвідувальні безпілотники типу "Молнія" та складники до БпЛА "Оріон" для російських військ.
- Територія РФ майже щоночі атакується українськими дронами. У ніч проти 15 січня вибухало у Воронежі, Рязані, а також на тимчасово окупованій території України.
