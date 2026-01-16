Дронова атака. Бердянськ без світла, у Рязані – приліт у висотку: відео

У тимчасово окупованому Бердянську скаржаться на удари по підстанціях. У Рязані БпЛА влетів у будинок. Також дрони атакували Воронеж

Бердянськ (Фото: Wikipedia)

У ніч проти 16 січня тимчасово окуповані території України та Росія були під атакою безпілотників. Є наслідки у Бердянську Запорізької області, в російській Рязані та Воронежі. Про це повідомляють місцеві пабліки та поширюють відео.

У тимчасово окупованому Бердянську місцеві заявляють про удар по підстанціях, внаслідок якого місто частково залишилось без світла.

У Рязані, за даними російського Telegram-каналу ASTRA, безпілотник врізався в багатоповерхівку в районі 18 поверху. Водночас місцева влада ситуацію не коментувала.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв писав уночі про загрозу БпЛА, а згодом заявив про 11 нібито знищених дронів. Стверджує, що минулося без руйнувань і постраждалих.

Міноборони РФ загалом за ніч нарахувало 106 нібито збитих або перехоплених БпЛА. Найбільше (44) – над Бєлгородською областю, 22 – над Рязанською, 11 – над Ростовською.

ДОПОВНЕНО О 07:30. Губернатор Рязанської області Павло Малковнаписав, що внаслідок атаки пошкоджено фасади двох багатоповерхових будинків, один із яких ще не заселений. Жертв немає, двом потерпілим надано амбулаторну допомогу.

"Уламки" також впали на територію одного з промислових підприємств.