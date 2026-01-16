Дроновая атака. Бердянск без света, в Рязани – прилет в высотку: видео

Во временно оккупированном Бердянске жалуются на удары по подстанциям. В Рязани БпЛА влетел в дом. Также дроны атаковали Воронеж

Бердянск (Фото: iStock/Global Images Ukraine)

В ночь на 16 января временно оккупированные территории Украины и Россия были под атакой беспилотников. Есть последствия в Бердянске Запорожской области, в российской Рязани и Воронеже. Об этом сообщают местные паблики и распространяют видео.

Во временно оккупированном Бердянске местные заявляют об ударе по подстанциям, в результате которого город частично остался без света.

В Рязани, по данным российского Telegram-канала ASTRA, беспилотник врезался в многоэтажку в районе 18 этажа. В то же время местные власти ситуацию не комментировали.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев писал ночью об угрозе БпЛА, а впоследствии заявил об 11 якобы уничтоженных дронах. Утверждает, что обошлось без разрушений и пострадавших.

Минобороны РФ всего за ночь насчитало 106 якобы сбитых или перехваченных БпЛА. Больше всего (44) – над Белгородской областью, 22 – над Рязанской, 11 – над Ростовской.