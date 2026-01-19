ЗСУ уразили склад дронів окупантів на Луганщині, уточнили результати ударів по нафтових об'єктах
Українські захисники уразили склад безпілотників на тимчасово окупованій Луганщині, також командування уточнило результати ударів по двох нафтових об'єктах на території країни-агресора РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За його даними, у ніч на 19 січня Сили оборони уразили склад БпЛА підрозділу 144 мотострілецької дивізії у населеному пункті Новокраснянка на Луганщині: "Зафіксовано влучання в ціль". Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що цей удар здійснив його рід військ.
Також Генштаб повідомив уточнені дані стосовно атак по двох нафтових об'єктах окупантів:
→ на нафтопереробному заводі "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ підтверджено ураження наливного термінала;
→ на нафтобазі "Осколнефтеснаб" на Бєлгородщині ударні БпЛА знищили один та пошкодили шість резервуарів типу РВС-1000.
Новина доповнюється...
