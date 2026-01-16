Генштаб підтвердив ураження складу боєприпасів на Запоріжжі й уточнив результати удару у Таганрозі

Генштаб повідомив про удар по окупантах у Приморську та уточнив наслідки атаки українських ракет по дроновому підприємству у Таганрозі

Ілюстративне фото: Depositphotos

Сили оборони уразили склад боєприпасів росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області, також військові уточнили результату удару по підприємству "Атлант Аеро" у Таганрозі РФ, що стався раніше. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на 16 січня українські захисники завдали ураження по складу боєприпасів підрозділу 76 десантно-штурмової дивізії у місті Приморськ на Запоріжжі – військові фіксують влучання у ціль, зʼясовуються масштаби збитків.

Читайте також Новий механізм Defence City: чи збільшить він виробництво зброї в Україні вже у 2026 році

Приморськ розташовується на узбережжі Азовського моря, на захід від Бердянська. Відстань від міста до лінії фронту – близько 90 кілометрів по прямій.

Мапа: Deepstate

Також Генштаб повідомив уточнені результати удару 13 січня по "Атлант Аеро" у Таганрозі: підтверджено, що захисники пошкодили цех кінцевого складання безпілотників, два виробничі цехи та адміністративну будівлю підприємства.

Командування зауважило, що удар було завдано ракетами українського виробництва.

"На цьому об'єкті ["Атлант Аеро"] здійснюється повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів типу "Молнія", а також виготовлення комплектувальних виробів до БпЛА "Оріон" для потреб окупаційних військ РФ", – акцентували у Генштабі.

Ураження здійснили бійці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України та Військово-морських сил ЗСУ. Згодом останні опублікували супутникові знімки ураженого підприємства окупантів.