Сили оборони атакували кілька підстанцій в окупації та знищили склади дронів росіян – відео

СБС атакували три підстанції, знищили два ворожих склади й озброєння росіян

Оператор дрону (Фото: t.me/usf_army)

Сили безпілотних систем атакували живлення залізниці на тимчасово окупованих територіях і знищили кілька ворожих цілей. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

Ця робота була зроблена протягом 17-19 січня.

Зокрема, дрони атакували тягову підстанцію (ТПС) "Сартана" у тимчасово окупованому Маріуполі, що живила електровози й електропотяги на ділянці Маріуполь, Сартана, Волноваха, Донецьк. Силовий трансформатор 2500 кВт.

Була атакована ТПС "Карань" в Андріївці на Донеччині, що забезпечує мережу електрифікованої залізниці на відтинку Маріуполь, Волноваха, Комиш-Зоря. Були уражені два силові трансформатори потужністю 2500-4000 кВт.

Також відбулося ураження підстанції "Азовська" 220 кВт, що розташована у Старому Криму на тимчасово окупованій Донеччині. Як зазначив Мадяр, це критичний елемент енергозабезпечення промисловості регіону в інтересах військово-промислового комплексу.

Окрім цього, військові знищили пускову установку зенітно-ракетний комплекс С-300 у тимчасово окупованій Луганській області й північнокорейську 240-м реактивну систему залпового вогню М-199, що є аналогом російської РСЗВ "Ураган".

Також були уражені склади дронів 144-ї дивізії 51-ї армії у тимчасово окупованих Новокраснянці та Донецьку.

Удари завдавали бійці 1 окремого центру СБС, батальйону "Кайрос" 414 бригади Птахи Мадяра і 412 бригади "Немезис" у координації новоствореного Центру глибинного ураження Угруповання СБС.