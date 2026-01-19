Силы обороны атаковали несколько подстанций в оккупации и уничтожили склады дронов россиян – видео

СБС атаковали три подстанции, уничтожили два вражеских склада и вооружение россиян

Оператор дрона (Фото: t.me/usf_army)

Силы беспилотных систем атаковали питание железной дороги на временно оккупированных территориях и уничтожили несколько вражеских целей. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

Эта работа была сделана в течение 17-19 января.

В частности, дроны атаковали тяговую подстанцию (ТПС) "Сартана" во временно оккупированном Мариуполе, которая питала электровозы и электропоезда на участке Мариуполь, Сартана, Волноваха, Донецк. Силовой трансформатор 2500 кВа.

Была атакована ТПС "Карань" в Андреевке Донецкой области, которая обеспечивает сеть электрифицированной железной дороги на отрезке Мариуполь, Волноваха, Камыш-Заря. Были поражены два силовых трансформатора мощностью 2500-4000 кВа.

Также произошло поражение подстанции "Азовская" 220 кВ, которая расположена в Старом Крыму во временно оккупированной Донецкой области. Как отметил Мадьяр, это критический элемент энергообеспечения промышленности региона в интересах военно-промышленного комплекса.

Кроме этого военные уничтожили пусковую установку зенитно-ракетный комплекс С-300 В во временно оккупированной Луганской области и северокорейскую 240-м реактивную систему залпового огня М-199, которая является аналогом российской РСЗО "Ураган".

Также были поражены склады дронов 144-й дивизии 51-й армии во временно оккупированных Новокраснянке и Донецке.

Удары наносили бойцы 1 отдельного центра СБС, батальона "Кайрос" 414 бригады Птахи Мадьяра и 412 бригады "Немезис" в координации новосозданного Центра глубинного поражения Группировки СБС