Силы беспилотных систем 9 января поразили три электроподстанции на временно оккупированных Россией территориях. Видео работы показал командующий СБС Роберт Мадьяр Бровди.

"Мы тоже умеем свет выключать", - отметил он.

В частности, дронами была поражена тяговая подстанция железной дороги "Волноваха-Тяговая", которая расположена во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Подстанция обеспечивает электропитание контактной сети железной дороги (27,5 кВ переменного тока) для движения электровозов.

Также СБС ударили дронами по электрической подстанции "Заря" 330/110 кВ. Расположена в Мариупольском районе Донецкой области, и подстанции "Южная" 330 Кв.

Оккупантов атаковали бойцы первого отдельного центра СБС под развед-супортом Службы безопасности Украины.