Сили безпілотних систем 9 січня уразили три електропідстанції на тимчасово окупованих Росією територіях. Відео роботи показав камандувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

"Ми теж вміємо світло вимикати", – зазначив він.

Зокрема, дронами була уражена тягова підстанція залізниці "Волноваха-Тягова", яка розташована у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. Підстанція забезпечує електроживлення контактної мережі залізниці (27,5 кВ змінного струму) для руху електровозів.

Також СБС ударили дронами по електричній підстанції "Зоря" 330/110 кВ. Розташована у Маріупольському районі Донецької області, та підстанції "Південна" 330 Кв.

Окупантів атакували бійці першого окремого центру СБС під розвід-супортом Служби безпеки України.