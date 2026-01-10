Сили безпілотних систем атакували три електропідстанції – відео роботи
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Сили безпілотних систем 9 січня уразили три електропідстанції на тимчасово окупованих Росією територіях. Відео роботи показав камандувач СБС Роберт Мадяр Бровді.
"Ми теж вміємо світло вимикати", – зазначив він.
Зокрема, дронами була уражена тягова підстанція залізниці "Волноваха-Тягова", яка розташована у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. Підстанція забезпечує електроживлення контактної мережі залізниці (27,5 кВ змінного струму) для руху електровозів.
Також СБС ударили дронами по електричній підстанції "Зоря" 330/110 кВ. Розташована у Маріупольському районі Донецької області, та підстанції "Південна" 330 Кв.
Окупантів атакували бійці першого окремого центру СБС під розвід-супортом Служби безпеки України.
- 30 грудня 2025 року у Підмосков'ї стався блекаут, без світла залишился понад 100 000 споживачів.
- 9 січня у Бєлгороді заявили про ракетний удар – у місті стався блекаут. Без світла перебували понад 500 000 споживачів.
