Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала на Кубани и объектов ПВО в Крыму

"Таманьнефтегаз" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение нефтяного терминала в Краснодарском крае России и объектов противовоздушной обороны на временно оккупированных территориях.

В ночь на 22 января подразделения Сил обороны поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" (населенный пункт Волна Краснодарского края), который задействован в обеспечении оккупационной армии.

Зафиксировано попадание в цель – произошли взрывы и пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется.

Россияне жаловались на атаку беспилотников на терминал. Сообщалось о повреждении четырех резервуаров.

Кроме этого, поражены объекты во временно оккупированном Крыму. Есть попадания в радиолокационную станцию 59Н6-Э "Противник-ГЭ" (населенный пункт Либкнехтовка), радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" (Евпатория) и радиолокационную станцию 55Ж6М "Небо-М" (Русаковка).

Поражен ряд объектов и на других временно оккупированных территориях, в частности склад хранения БпЛА (Новогригорьевка Херсонской области); командно-наблюдательный пункт роты и сосредоточение оккупантов в Селидово Донецкой области.

Также уточнены результаты поражения склада боеприпасов 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения оккупационной армии в городе Дебальцево Донецкой области. Подтверждено поражение склада с последующей масштабной детонацией.