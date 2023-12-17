Помер класик світового кіно Отар Іоселіані

Режисер Отар Іоселіані помер у Парижі у віці 89 років

Отар Іоселіані (Фото - Telegram Юрій Рост)

Режисер Отар Іоселіані помер у Парижі у віці 89 років, повідомив у соцмережах його близький друг журналіст Юрій Рост.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Іоселіані народився в Тбілісі в 1934 році. Почав працювати у кіно наприкінці 1950-х. Перший повнометражний фільм Іоселіані "Листопад" (1966 рік) був відзначений у Каннах призом ФІПРЕССІ та призом Жоржа Садуля як найкращий дебют.

У період роботи в СРСР Іоселіані зняв також фільми "Жив співучий дрізд" (1970) та "Пастораль" (1975).

Після початку вторгнення СРСР в Афганістан режисер переїхав до Франції, де жив і працював до кінця життя. У цей період він зняв видатні фільми "Фаворити Місяця" (1984), "Полювання на метеликів" (1992) та інші.

Багато його робіт ставали лауреатами найбільших міжнародних кінофестивалів.

Іоселіані вкрай різко публічно висловлювався про агресію Росії спочатку проти Афганістану та Чечні, а потім і проти Грузії у 2008 році. За його словами, російські війська "не шкодують ні жінок, ні дітей, вони ні перед чим не зупиняються", це "просто мародери та ґвалтівники, армія не може бути такою".

У березні 2022 року Іоселіані в інтерв'ю назвав російського диктатора Володимира Путіна "другим після Адольфа".

У 2008 році Іоселіані приїжджав до Києва на ретроспективу своїх фільмів.

Читайте також: Актриса Джейн Біркін померла у віці 76 років