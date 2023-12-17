Умер классик мирового кино Отар Иоселиани

Режиссер Отар Иоселиани скончался в Париже в возрасте 89 лет

Отар Иоселиани (Фото - Telegarm Юрий Рост)

Режиссер Отар Иоселиани скончался в Париже в возрасте 89 лет, сообщил в соцсетях его близкий друг журналист Юрий Рост.

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Иоселиани родился в Тбилиси в 1934 году. Начал работать в кино в конце 1950-х. Первый же полнометражный фильм Иоселиаани "Листопад" (1966 год) был удостоен в Каннах приза ФИПРЕССИ и приза Жоржа Садуля как лучший дебют.

В период работы в СССР Иоселиани снял также фильмы "Жил певчий дрозд" (1970) и "Пастораль" (1975).

После начала вторжения СССР в Афганистан режиссер переехал во Францию, где жил и работал до конца жизни. В этот период он снял выдающиеся фильмы "Фавориты Луны" (1984), "Охота на бабочек" (1992) и другие.

Многие его работы становились лауреатами крупнейших международных кинофестивалей.

Иоселиани крайне резко публично высказывался об агрессии Росси сначала против Афганистана и Чечни, а затем и против Грузии в 2008 году. По его словам, российские войска "не жалеют ни женщин, ни детей, они ни перед чем не останавливаются", это "просто мародеры и насильники, армия не может быть такой".

В марте 2022 года Иоселиани в интервью назвал российского диктатора Владимира Путина "вторым после Адольфа".

В 2008 году Иоселиани приезжал в Киев на ретроспективу своих фильмов.

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