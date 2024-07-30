Отруйні каракурти. В Україні лише один постраждалий, але росіяни вже розганяють про смерті

МОЗ повідомило: через аномальну спеку дійсно активізувалися павуки, але летальних випадків наразі немає

Самиця павука Каракурта (Фото: Вікіпедія)

Росіяни розганяють фейк про "атаку на Україну отруйних павуків" – нібито від укусів вже померло декілька людей, а багато осіб перебуває в лікарнях. Насправді зараз відомо лише про одного постраждалого від укусу каракурта. Про це із посиланням на Міністерство охорони здоров'я повідомили у державному Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, що діє при Мінкультури.

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"Пропагандистські ресурси поширюють повідомлення про нібито "атаку на Україну отруйних павуків". За словами ru-пропагандистів, нібито вже зафіксовано кілька смертей, багато людей перебувають у лікарнях. Окремі ворожі ресурси навіть пов’язують "нашестя павуків" із роботою "американських біолабораторій", – пише Центр.

Натомість, за даними МОЗ, зараз немає масових звернень за медичною допомогою через укуси павуків.

Так, у липні зареєстровано лише один випадок укусу отруйного павука каракурта: постраждав житель Одеської області, він звернувся до медиків, перебуває у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу – стан стабільний.

У Міністерстві визнали, що через аномальну спеку в Україні й справді активізувалися павуки, але летальних випадків наразі немає.

"У разі укусу рекомендовано одразу звернутися до медиків. Важливо пам’ятати, що укуси найотруйнішого павука здебільшого не призводять до летальних наслідків", – підсумовують у повідомленні.

Колаж: Spravdi

Каракурт – це небезпечний для людини вид павуків, чия отрута має токсичну дію на центральну та периферичну нервові системи, викликає отруєння всього організму та може призвести до смерті.

За різними даними, смертність від укусів цього павука становить від 4% до 6%.

"Найчастішими є випадки укусів у ногу, коли людина взуває старе взуття, попередньо не перевіривши його, яке самиці уподобали собі для гнізда", — пояснював нацпарк "Тузлівські лимани".

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