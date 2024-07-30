Отруйні каракурти. В Україні лише один постраждалий, але росіяни вже розганяють про смерті
Росіяни розганяють фейк про "атаку на Україну отруйних павуків" – нібито від укусів вже померло декілька людей, а багато осіб перебуває в лікарнях. Насправді зараз відомо лише про одного постраждалого від укусу каракурта. Про це із посиланням на Міністерство охорони здоров'я повідомили у державному Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, що діє при Мінкультури.
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"Пропагандистські ресурси поширюють повідомлення про нібито "атаку на Україну отруйних павуків". За словами ru-пропагандистів, нібито вже зафіксовано кілька смертей, багато людей перебувають у лікарнях. Окремі ворожі ресурси навіть пов’язують "нашестя павуків" із роботою "американських біолабораторій", – пише Центр.
Натомість, за даними МОЗ, зараз немає масових звернень за медичною допомогою через укуси павуків.
Так, у липні зареєстровано лише один випадок укусу отруйного павука каракурта: постраждав житель Одеської області, він звернувся до медиків, перебуває у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу – стан стабільний.
У Міністерстві визнали, що через аномальну спеку в Україні й справді активізувалися павуки, але летальних випадків наразі немає.
"У разі укусу рекомендовано одразу звернутися до медиків. Важливо пам’ятати, що укуси найотруйнішого павука здебільшого не призводять до летальних наслідків", – підсумовують у повідомленні.
- Каракурт – це небезпечний для людини вид павуків, чия отрута має токсичну дію на центральну та периферичну нервові системи, викликає отруєння всього організму та може призвести до смерті.
- За різними даними, смертність від укусів цього павука становить від 4% до 6%.
- "Найчастішими є випадки укусів у ногу, коли людина взуває старе взуття, попередньо не перевіривши його, яке самиці уподобали собі для гнізда", — пояснював нацпарк "Тузлівські лимани".
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