Ядовитые каракурты. В Украине только один пострадавший, но РФ уже разгоняет о смертях

Минздрав сообщил: из-за аномальной жары действительно активизировались пауки, но летальных исходов пока нет

Самка паука Каракурта (Фото: Википедия)

Россияне разгоняют фейк об "атаке на Украину ядовитых пауков" – якобы от укусов уже умерло несколько человек, а многие находятся в больницах. На самом деле сейчас известно только об одном пострадавшем от укуса каракурта. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщили в действующем при Минкультуры государственном Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

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"Пропагандистские ресурсы распространяют сообщения о якобы "атаке на Украину ядовитых пауков". По словам ru-пропагандистов, якобы уже зафиксировано несколько смертей, многие находятся в больницах. Отдельные вражеские ресурсы даже связывают "нашествие пауков" с работой "американских биолабораторий", – пишет Центр.

Однако, по данным Минздрава, сейчас нет массовых обращений за медицинской помощью из-за укусов пауков.

Так, в июле зарегистрирован только один случай укуса ядовитого паука каракурта: пострадал житель Одесской области, он обратился к медикам, находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь – состояние стабильное.

В Министерстве признали, что из-за аномальной жары в Украине действительно активизировались пауки, но летальных исходов пока нет.

"В случае укуса рекомендовано сразу обратиться к медикам. Важно помнить, что укусы ядовитого паука в большинстве своем не приводят к летальным исходам", – заключают в сообщении.

Коллаж: Spravdi

Каракурт – это опасный для человека вид пауков, яд которого оказывает токсическое действие на центральную и периферическую нервные системы, вызывает отравление всего организма и может привести к смерти.

По разным данным, смертность от укусов этого паука составляет от 4% до 6%.

"Самыми частыми являются случаи укусов в ногу, когда человек обувает старую обувь, предварительно не проверив ее, которую самки предпочли для гнезда", — объяснял нацпарк "Тузловские лиманы".

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