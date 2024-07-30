Ядовитые каракурты. В Украине только один пострадавший, но РФ уже разгоняет о смертях
Россияне разгоняют фейк об "атаке на Украину ядовитых пауков" – якобы от укусов уже умерло несколько человек, а многие находятся в больницах. На самом деле сейчас известно только об одном пострадавшем от укуса каракурта. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщили в действующем при Минкультуры государственном Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.
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"Пропагандистские ресурсы распространяют сообщения о якобы "атаке на Украину ядовитых пауков". По словам ru-пропагандистов, якобы уже зафиксировано несколько смертей, многие находятся в больницах. Отдельные вражеские ресурсы даже связывают "нашествие пауков" с работой "американских биолабораторий", – пишет Центр.
Однако, по данным Минздрава, сейчас нет массовых обращений за медицинской помощью из-за укусов пауков.
Так, в июле зарегистрирован только один случай укуса ядовитого паука каракурта: пострадал житель Одесской области, он обратился к медикам, находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь – состояние стабильное.
В Министерстве признали, что из-за аномальной жары в Украине действительно активизировались пауки, но летальных исходов пока нет.
"В случае укуса рекомендовано сразу обратиться к медикам. Важно помнить, что укусы ядовитого паука в большинстве своем не приводят к летальным исходам", – заключают в сообщении.
- Каракурт – это опасный для человека вид пауков, яд которого оказывает токсическое действие на центральную и периферическую нервные системы, вызывает отравление всего организма и может привести к смерти.
- По разным данным, смертность от укусов этого паука составляет от 4% до 6%.
- "Самыми частыми являются случаи укусов в ногу, когда человек обувает старую обувь, предварительно не проверив ее, которую самки предпочли для гнезда", — объяснял нацпарк "Тузловские лиманы".
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