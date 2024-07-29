В Киеве весомо выросла заболеваемость ковидом: в июле 900 случаев, в больницах 73 человека

С начала 2024 года медики зафиксировали смерть 52 человек от коронавируса в столице

Иллюстративное фото: Depositphotos

За последние недели в Киеве значительно повысился уровень заболеваемости COVID-19 – в около 4,5 раза. Так, в июле зарегистрированы 900 случаев по сравнению с менее чем 200 в июне. Также увеличилось и количество госпитализированных, сообщила директор Департамента здравоохранения столичной администрации Валентина Гинзбург.

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"Если по состоянию на 1 июля в медицинских учреждениях столицы находились 20 больных с диагнозом COVID-19 и один с подозрением, то на сегодняшнее утро таких пациентов 73. Причем в среднем в больницы пока попадает около 20 человек в сутки", – рассказала она.

Чиновница объяснила, что людей госпитализируют именно в сложных случаях протекания болезни – и среди тяжелых больных есть 18 детей.

Всего в июле зарегистрировано 900 случаев ковида, а в июне было менее 200, говорится в данных Киевского городского Центра контроля и профилактики болезней.

С начала 2024 года медики зафиксировали смерть 52 человек от коронавируса в Киеве.

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Гинзбург напомнила, что для снижения рисков заражения ковидом, в частности, нужно:

→ соблюдать личную гигиену;

→ мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами;

→ избегать закрытых помещений с большим скоплением людей;

→ регулярно проветривать помещения, а также дома и на работе проводить влажную уборку.

По ее словам, главное – если вы испытали недомогание, то по возможности необходимо "максимально самоизолироваться".

"Ведь COVID, даже с легким течением болезни, для зараженного вами человека со слабым иммунитетом (ребенка, беременной, хронического больного, человека старшего возраста) может стать смертельным. Если заболел ребенок, тоже обязательно оставьте его дома и обратитесь к врачу", – объяснила чиновница.

Она добавила, что и детям, и взрослым необходимо делать тест на ковид, чтобы точно понять, какую именно стратегию лечения следует выбрать.

Гинзбург приводит такой алгоритм действий после того, как вы заболели: остаться дома → обратиться к врачу → пройти тест и неукоснительно соблюдать все рекомендации до полного выздоровления.

С начала эпидсезона (с октября 2023 года) в Украине был зафиксирован 122 081 случай заболевания COVID-19. Среди них 595 летальных исходов, а также четыре ребенка в возрасте до 17 лет скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В январе 2024-го ВОЗ рекомендовала восстановить некоторые карантинные меры из-за роста заболеваемости COVID-19.

В том же месяце в Украине обнаружили 9 случаев нового субварианта штамма коронавируса омикрон – JN.1, который называют "Дженни".

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