У Києві значно зріс рівень захворюваності на ковід: у липні 900 випадків, ушпиталено 73 людей

З початку 2024-го медики зафіксували смерть 52 людей від коронавірусу у столиці

Ілюстративне фото: Depositphotos

Впродовж останніх тижнів у Києві значно підвищився рівень захворюваності на COVID-19 – у близько 4,5 раза. Так, у липні зареєстровано 900 випадків у порівнянні з менш як 200 у червні. Також збільшилася й кількість ушпиталених, повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я столичної адміністрації Валентина Гінзбург.

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"Якщо станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували 20 хворих із діагнозом COVID-19 та один з підозрою, то на сьогоднішній ранок таких пацієнтів 73. Причому в середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу", – розповіла вона.

Посадовиця пояснила, що людей ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби – і серед важких хворих є 18 дітей.

Загалом у липні зареєстровано 900 випадків ковіду, а у червні було менш ніж 200, йдеться у даних Київського міського Центру контролю та профілактики хвороб.

З початку 2024-го медики зафіксували смерть 52 людей від коронавірусу у Києві.

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Гінзбург нагадала, що для зниження ризиків зараження ковідом, зокрема, потрібно:

→ дотримуватися особистої гігієни;

→ мити руки та користуватися дезінфекційними засобами;

→ уникати закритих приміщень з великим скупченням людей;

→ регулярно провітрювати приміщення, а також вдома і на роботі проводити вологе прибирання.

За її словами, головне – якщо ви відчули нездужання, то за можливості необхідно "максимально самоізолюватися".

"Адже COVID, навіть з легким перебігом хвороби, для зараженої вами людини зі слабким імунітетом (дитини, вагітної, хронічного хворого, людини старшого віку) може стати смертельним. Якщо захворіла дитина, теж обов’язково залиште її вдома та зверніться до лікаря", – пояснила посадовиця.

Вона додала, що і дітям, і дорослим необхідно робити тест на ковід, аби точно зрозуміти, яку саме стратегію лікування слід обрати.

Гінзбург наводить такий алгоритм дій після того, як ви захворіли: залишитися вдома → звернутися до лікаря → пройти тест та неухильно дотримуватися всіх рекомендацій до повного одужання.

З початку епідсезону (з жовтня 2023 року) в Україні було зафіксовано 122 081 випадок захворювання на COVID-19. Серед них 595 летальних випадків, а також чотири дитини віком до 17 років померли з підтвердженим діагнозом COVID-19.

У січні 2024-го ВООЗ рекомендувала поновити деякі карантинні заходи через зростання захворюваності на COVID-19.

Того самого місяця в Україні виявили 9 випадків нового субваріанта штаму коронавірусу омікрон – JN.1, який називають "Дженні".

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