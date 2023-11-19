НАБУ: В Одесі бізнесмен намагався дати хабар військовому командуванню – фото
Керівник приватної компанії намагався за хабар отримати дозвіл військового командування на вилов риби у прикордонній зоні. Спробу було припинено внаслідок спільної операції НАБУ та контррозвідки СБУ.
Бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили бізнесмена при спробі дати хабар командувачу оперативно-стратегічного угрупування військ "Одеса". Зловмисник намагався за хабар отримати для своєї компанії дозвіл на вилов риби у закритій прикордонній зоні.
Ім'я зловмисника у повідомленні не називається, також не сказано прямо, чи затриманий він і чи повідомлено йому про підозру.
Як повідомляють правоохоронці, зараз вони проводять першочергові слідчі дії та мають намір повідомити подробиці за деякий час.
- 12 жовтня 2023 року НАБУ оголосило у розшук колишнього міського голову Одеси Олексія Костусєва. Його підозрюють у причетності до заволодіння міжнародним аеропортом Одеса.
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