НАБУ: В Одесі бізнесмен намагався дати хабар військовому командуванню – фото

Керівник приватної компанії намагався за хабар отримати дозвіл військового командування на вилов риби у прикордонній зоні. Спробу було припинено внаслідок спільної операції НАБУ та контррозвідки СБУ.

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Бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили бізнесмена при спробі дати хабар командувачу оперативно-стратегічного угрупування військ "Одеса". Зловмисник намагався за хабар отримати для своєї компанії дозвіл на вилов риби у закритій прикордонній зоні.

Ім'я зловмисника у повідомленні не називається, також не сказано прямо, чи затриманий він і чи повідомлено йому про підозру.

Як повідомляють правоохоронці, зараз вони проводять першочергові слідчі дії та мають намір повідомити подробиці за деякий час.

12 жовтня 2023 року НАБУ оголосило у розшук колишнього міського голову Одеси Олексія Костусєва. Його підозрюють у причетності до заволодіння міжнародним аеропортом Одеса.

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