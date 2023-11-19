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НАБУ: В Одесі бізнесмен намагався дати хабар військовому командуванню – фото

Этот материал также доступен на русском
19.11.2023, 16:27
НАБУ: В Одесі бізнесмен намагався дати хабар військовому командуванню – фото - Фото
Фото - НАБУ / СБУ

Керівник приватної компанії намагався за хабар отримати дозвіл військового командування на вилов риби у прикордонній зоні. Спробу було припинено внаслідок спільної операції НАБУ та контррозвідки СБУ.

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Бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили бізнесмена при спробі дати хабар командувачу оперативно-стратегічного угрупування військ "Одеса". Зловмисник намагався за хабар отримати для своєї компанії дозвіл на вилов риби у закритій прикордонній зоні.

Ім'я зловмисника у повідомленні не називається, також не сказано прямо, чи затриманий він і чи повідомлено йому про підозру.

Як повідомляють правоохоронці, зараз вони проводять першочергові слідчі дії та мають намір повідомити подробиці за деякий час.

Фото – НАБУ / СБУ

Фото – НАБУ / СБУ

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Сергій Бережний
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