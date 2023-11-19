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НАБУ: В Одессе бизнесмен пытался дать взятку военному командованию – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 16:27
НАБУ: В Одессе бизнесмен пытался дать взятку военному командованию – фото - Фото
Фото - НАБУ / СБУ

Руководитель частной компании пытался за взятку получить разрешение военного командования на вылов рыбы в приграничной зоне. Попытка была пресечена в результате совместной операции НАБУ и контрразведки СБУ.   

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Как сообщили в НАБУ, Бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили бизнесмена при попытке дать взятку командующему оперативно-стратегической группировки войск "Одесса". Злоумышленник пытался за взятку получить для своей компании разрешение на вылов рыбы в закрытой погранзоне.

Имя злоумышленника в сообщении не называется, также не сказано прямо, задержан он или нет и сообщено ли ему о подозрении. 

Как сообщают правоохранители, сейчас они проводят первоочередные следственные действия и намерены сообщить подробности через некоторое время.

Фото – НАБУ / СБУ

Фото – НАБУ / СБУ

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Сергей Бережной
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