Глава Одесского управления НАБУ побывал на "вечеринке" у Кивалова. Его отстранили

Главу Одесской территориального управления Национального антикоррупционного бюро Владимира Деулина отстранили после его похода на "вечеринку" к президенту Одесской юридической академии Сергею Кивалову. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В бюро заявляют, что по факту участия Деулина в "мероприятии" по случаю Дня юриста в академии Кивалова, который вручил чиновнику награду, назначена служебная проверка.

На время ее проведения он отстранен от своих обязанностей.

Результаты будут обнародованы после завершения проверки.

Ранее издание Зеркало недели со ссылкой на собственные источники сообщило, что Деулин побывал в академии на "вечеринке" по случаю Дня юриста, при чем награду он получил на лично организованной встрече Киваловым, который проходит по уголовному производству НАБУ.

Кивалов — нардеп III-VIII созывов и экс-член Партии регионов.

22 февраля 2022 года Кивалов вылетел из Украины рейсом Киев-Лондон, писало ранее то же издание, а в апреле его заметили в Дубае. 16 мая он сообщил в соцсетях, что находится в Одессе и осуждает агрессию РФ.

Читайте также: Кивалов ездил в Молдову на встречу с соратником главы Русской православной церкви – УП

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.