Голова Одеського управління НАБУ побував на "вечірці" у Ківалова. Його відсторонили

Голову Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро Володимира Деуліна відсторонили після його походу на "вечірку" до президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова Про це повідомила пресслужба НАБУ.

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У бюро заявляють, що за фактом участі Деуліна у "заході" з нагоди Дня юриста в академії Ківалова, який вручив посадовцю нагороду, призначено службову перевірку.

На час її проведення він усунений від своїх обов'язків.

Результати будуть оприлюднені після завершення перевірки.

Раніше видання Дзеркало тижня з посиланням на власні джерела повідомило, що Деулін побував в академії на "вечірці" з нагоди Дня юриста, причому нагороду він отримав на особисто організованій зустрічі Ківаловим, який проходить у кримінальному провадженні НАБУ.

Ківалов – нардеп III-VIII скликань та ексчлен Партії регіонів.

22 лютого 2022 року Ківалов вилетів з України рейсом Київ-Лондон, писало раніше те саме видання, а у квітні його помітили в Дубаї. 16 травня він повідомив у соцмережах, що перебуває в Одесі та засуджує агресію РФ.

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