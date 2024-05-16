Нападник з ножем атакував перехожих у Швейцарії – є постраждалі. Затримували спецпризначенці

Правоохоронці повідомили, що досі незрозуміло, чи були ще нападники

Фото з місця події (MICHAEL BUHOLZER / EPA)

У Швейцарії 15 травня невідомий із ножем напав на перехожих біля залізничного вокзалу у місті Цофінген – кілька людей поранено. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на місцеву поліцію.

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За даними правоохоронців, інцидент трапився у Цофінгені на півночі Швейцарії, унаслідок нападу є кілька постраждалих – їх відправили до лікарні з ножовими пораненнями.

Ввечері поліція заявила, що спецпризначенцям вдалося затримати нападника після того, як він переховувався у будівлі впродовж декількох годин.

Загалом, у середу ввечері тривала масштабна поліційна операція, людям рекомендували уникати місця злочину.

Правоохоронці повідомили, що досі незрозуміло, чи були ще нападники.

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