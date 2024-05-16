Нападающий с ножом атаковал прохожих в Швейцарии – есть пострадавшие. Задерживал спецназ

Правоохранители сообщили, что до сих пор неясно, были ли еще нападавшие

Фото с места происшествия (MICHAEL BUHOLZER/EPA)

В Швейцарии 15 мая неизвестный с ножом напал на прохожих у железнодорожного вокзала в городе Цофинген – несколько человек ранены. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел в Цофингене на севере Швейцарии, в результате нападения есть несколько пострадавших – их направили в больницу с ножевыми ранениями.

Вечером полиция заявила, что спецназовцам удалось задержать нападающего после того, как он скрывался в здании в течение нескольких часов.

В общем, в среду вечером шла крупная полицейская операция, людям рекомендовали избегать места преступления.

Правоохранители сообщили, что до сих пор неясно, были ли еще нападавшие.

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