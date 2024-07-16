Поліція: Затримано викрадача новонародженої дитини з перинатального центру у Кременчуці – фото

Наразі з малюком все добре – його повернули матері

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали викрадача новонародженої дитини з перинатального центру у Кременчуці, повідомило головне управління Національної поліції Полтавської області.

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"Камери спостереження показували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Але оперативники встановили, що зловмисником був чоловік-транссексуал", – йдеться у повідомленні.

Затриманий пояснив вчинок тим, що дуже хотів дитину, яку не міг народити, – тому і вдався до злочину, повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Фото: Нацполіція

Посадовець зазначив, що наразі з дитиною все добре – малюка повернули матері до перинатального центру.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці проводять досудове розслідування за кримінальними провадженнями щодо викрадення малолітньої та службової недбалості, котрі спричинили тяжкі наслідки.

Поліціянти готують клопотання стосовно повідомлення про підозру та обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Максимальне покарання – до 10 років тюрми.

14 липня до поліції Кременчука звернулася жінка – повідомила, що у неї з післяпологової кімнати центру зникло чотириденне немовля.

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