Поліція: Затримано викрадача новонародженої дитини з перинатального центру у Кременчуці – фото
Правоохоронці затримали викрадача новонародженої дитини з перинатального центру у Кременчуці, повідомило головне управління Національної поліції Полтавської області.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
"Камери спостереження показували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Але оперативники встановили, що зловмисником був чоловік-транссексуал", – йдеться у повідомленні.
Затриманий пояснив вчинок тим, що дуже хотів дитину, яку не міг народити, – тому і вдався до злочину, повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.
Посадовець зазначив, що наразі з дитиною все добре – малюка повернули матері до перинатального центру.
Правоохоронці проводять досудове розслідування за кримінальними провадженнями щодо викрадення малолітньої та службової недбалості, котрі спричинили тяжкі наслідки.
Поліціянти готують клопотання стосовно повідомлення про підозру та обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Максимальне покарання – до 10 років тюрми.
- 14 липня до поліції Кременчука звернулася жінка – повідомила, що у неї з післяпологової кімнати центру зникло чотириденне немовля.
Читайте також: На 17-річного українця напали з мачете у Кракові – він втратив палець