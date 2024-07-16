Полиция: Задержан похититель новорожденного из перинатального центра в Кременчуге – фото

Сейчас с малышом все хорошо – его вернули матери

Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали похитителя новорожденного из перинатального центра в Кременчуге, сообщило главное управление Национальной полиции Полтавской области.

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"Камеры наблюдения показывали, что с большим свертком из заведения выходила женщина. Но оперативники установили, что злоумышленником был мужчина-транссексуал", – говорится в сообщении.

Задержанный объяснил поступок тем, что очень хотел ребенка, которого не мог родить, – потому и прибег к преступлению, сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев.

Фото: Нацполиция

Чиновник отметил, что сейчас с ребенком все хорошо – малыша вернули матери в перинатальный центр.

Фото: Нацполиция

Правоохранители проводят досудебное расследование по уголовным производствам о похищении малолетней и служебной халатности, повлекших тяжкие последствия.

Полицейские готовят ходатайство насчет сообщения о подозрении и избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Максимальное наказание – до 10 лет тюрьмы.

14 июля в полицию Кременчуга обратилась женщина – сообщила, что у нее из послеродовой комнаты центра исчез четырехдневный младенец.

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