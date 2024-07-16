На 17-летнего украинца напали с мачете в Кракове – он потерял палец

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Кракове польский 17-летний подросток с мачете напал на сверстника-украинца – и нанес ему тяжелые ранения, сообщил спикер полиции города Петр Шпех. Нападавшему грозит до 12 лет тюрьмы, рассказал чиновник в комментарии Укринформу.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Польская полиция сообщила: 10 июля 17-летний Артем отдыхал в компании еще шести девушек и парней из Украины на водоеме Закшувек в Кракове, когда на них напали трое молодых людей.

Один из нападавших во время столкновения несколько раз ударил украинца мачете по голове, спине и руке – того госпитализировали с тяжелыми травмами, парень потерял палец, отметил правоохранитель.

И хотя нападавшие скрылись, позже их задержала полиция – подростки 15, 16 и 17 лет уже были известны органам польского правосудия, рассказал Шпех.

Он сообщил, что 15-летний парень был в освобождении из детской колонии, а его 17-летний товарищ находился в розыске – после кратковременного освобождения не являлся в пенитенциарное учреждение.

Полицейские изъяли из дома 17-летнего юноши мачете, которым он ранил украинца, отметил спикер.

Всех троих подростков обвинили в избиении с использованием опасного предмета, а 17-летний получил обвинение в причинении вреда здоровью другого человека.

Согласно польским законам, за избиение с использованием опасного предмета юношам грозит до восьми лет тюрьмы, а если событие квалифицируют как хулиганство, то наказание может достичь 12 лет заключения.

Суд арестовал старшего обвиняемого на три месяца, насчет других будет решать семейный суд.

Вечером 11 февраля 2024 года Федерация баскетбола Украины сообщила, что в Германии погиб Владимир Ермаков, 17-летний баскетболист юношеских сборных. На него и его друга Артема Козаченко напали с ножом.

Федерация баскетбола Киева утверждала, что на баскетболистов напали за то, что они были украинцами.

Полиция Германии установила, что нападающий – немец турецкого происхождения. По словам офицера, он также напал на 13-летнюю девушку из Ливана и 14-летнего школьника из Сирии. Утверждается, что они хотели прийти на помощь, увидев, что подросток ударил ножом баскетболистов.

По словам правоохранителя, 15-летний нападающий нанес двум украинцам по меньшей мере девять ударов ножом только в грудь и живот.

20 февраля в реанимации скончался Козаченко.

Читайте также: Немецкая полиция подтвердила гибель девятилетней украинки, пропавшей 3 июня