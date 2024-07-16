На 17-летнего украинца напали с мачете в Кракове – он потерял палец
В Кракове польский 17-летний подросток с мачете напал на сверстника-украинца – и нанес ему тяжелые ранения, сообщил спикер полиции города Петр Шпех. Нападавшему грозит до 12 лет тюрьмы, рассказал чиновник в комментарии Укринформу.
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Польская полиция сообщила: 10 июля 17-летний Артем отдыхал в компании еще шести девушек и парней из Украины на водоеме Закшувек в Кракове, когда на них напали трое молодых людей.
Один из нападавших во время столкновения несколько раз ударил украинца мачете по голове, спине и руке – того госпитализировали с тяжелыми травмами, парень потерял палец, отметил правоохранитель.
И хотя нападавшие скрылись, позже их задержала полиция – подростки 15, 16 и 17 лет уже были известны органам польского правосудия, рассказал Шпех.
Он сообщил, что 15-летний парень был в освобождении из детской колонии, а его 17-летний товарищ находился в розыске – после кратковременного освобождения не являлся в пенитенциарное учреждение.
Полицейские изъяли из дома 17-летнего юноши мачете, которым он ранил украинца, отметил спикер.
Всех троих подростков обвинили в избиении с использованием опасного предмета, а 17-летний получил обвинение в причинении вреда здоровью другого человека.
Согласно польским законам, за избиение с использованием опасного предмета юношам грозит до восьми лет тюрьмы, а если событие квалифицируют как хулиганство, то наказание может достичь 12 лет заключения.
Суд арестовал старшего обвиняемого на три месяца, насчет других будет решать семейный суд.
- Вечером 11 февраля 2024 года Федерация баскетбола Украины сообщила, что в Германии погиб Владимир Ермаков, 17-летний баскетболист юношеских сборных. На него и его друга Артема Козаченко напали с ножом.
- Федерация баскетбола Киева утверждала, что на баскетболистов напали за то, что они были украинцами.
- Полиция Германии установила, что нападающий – немец турецкого происхождения. По словам офицера, он также напал на 13-летнюю девушку из Ливана и 14-летнего школьника из Сирии. Утверждается, что они хотели прийти на помощь, увидев, что подросток ударил ножом баскетболистов.
- По словам правоохранителя, 15-летний нападающий нанес двум украинцам по меньшей мере девять ударов ножом только в грудь и живот.
- 20 февраля в реанимации скончался Козаченко.
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