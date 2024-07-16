На 17-річного українця напали з мачете у Кракові – він втратив палець
У Кракові польський 17-літній підліток з мачете напав на однолітка-українця – і завдав йому тяжких поранень, повідомив речник поліції міста Пьотр Шпех. Нападникові загрожує до 12 років тюрми, розповів посадовець у коментарі Укрінформу.
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Польська поліція повідомила: 10 липня 17-річний Артем відпочивав у компанії ще шести дівчат та хлопців з України на водоймищі Закшувек у Кракові, коли на них напали троє молодиків.
Один з нападників під час сутички декілька разів ударив українця мачете по голові, спині та руці – того ушпиталили з тяжкими травмами, хлопець втратив палець, зазначив правоохоронець.
І хоча нападники втекли, проте згодом їх затримала поліція – підлітки 15, 16 та 17 років вже були відомі органам польського правосуддя, розповів Шпех.
Він повідомив, що 15-річний хлопець був у звільненні з дитячої колонії, а його 17-річний товариш перебував у розшуку – після короткочасного звільнення не з'являвся до пенітенціарного закладу.
Поліціянти вилучили з помешкання 17-річного юнака мачете, котрим він поранив українця, зазначив речник.
Усіх трьох підлітків звинуватили у побитті з використанням небезпечного предмета, а 17-річний отримав звинувачення у заподіянні шкоди здоров’ю іншої людини.
Згідно з польськими законами, за побиття з використанням небезпечного предмета юнакам загрожує до восьми років тюрми, а якщо подію кваліфікують як хуліганство, то покарання може сягнути 12 років ув'язнення.
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- Ввечері 11 лютого 2024 року Федерація баскетболу України повідомила, що у Німеччині загинув Володимир Єрмаков, 17-річний баскетболіст юнацьких збірних. На нього та його друга Артема Козаченка напали з ножем.
- Федерація баскетболу Києва стверджувала, що на баскетболістів напали за те, що "вони були українцями".
- Поліція Німеччини встановила, що нападник – німець турецького походження. За словами офіцера, він також напав на 13-річну дівчину з Лівану та 14-річного школяра з Сирії. Стверджується, що вони хотіли прийти на допомогу, коли побачили, що підліток вдарив ножем баскетболістів.
- За словами правоохоронця, 15-річний нападник завдав двом українцям щонайменше дев'ять ударів ножем лише в груди та живіт.
- 20 лютого у реанімації помер Козаченко.
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