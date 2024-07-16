На 17-річного українця напали з мачете у Кракові – він втратив палець

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Кракові польський 17-літній підліток з мачете напав на однолітка-українця – і завдав йому тяжких поранень, повідомив речник поліції міста Пьотр Шпех. Нападникові загрожує до 12 років тюрми, розповів посадовець у коментарі Укрінформу.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Польська поліція повідомила: 10 липня 17-річний Артем відпочивав у компанії ще шести дівчат та хлопців з України на водоймищі Закшувек у Кракові, коли на них напали троє молодиків.

Один з нападників під час сутички декілька разів ударив українця мачете по голові, спині та руці – того ушпиталили з тяжкими травмами, хлопець втратив палець, зазначив правоохоронець.

І хоча нападники втекли, проте згодом їх затримала поліція – підлітки 15, 16 та 17 років вже були відомі органам польського правосуддя, розповів Шпех.

Він повідомив, що 15-річний хлопець був у звільненні з дитячої колонії, а його 17-річний товариш перебував у розшуку – після короткочасного звільнення не з'являвся до пенітенціарного закладу.

Поліціянти вилучили з помешкання 17-річного юнака мачете, котрим він поранив українця, зазначив речник.

Усіх трьох підлітків звинуватили у побитті з використанням небезпечного предмета, а 17-річний отримав звинувачення у заподіянні шкоди здоров’ю іншої людини.

Згідно з польськими законами, за побиття з використанням небезпечного предмета юнакам загрожує до восьми років тюрми, а якщо подію кваліфікують як хуліганство, то покарання може сягнути 12 років ув'язнення.

Суд заарештував найстаршого обвинуваченого на три місяці, щодо інших вирішуватиме родинний суд.

Ввечері 11 лютого 2024 року Федерація баскетболу України повідомила, що у Німеччині загинув Володимир Єрмаков, 17-річний баскетболіст юнацьких збірних. На нього та його друга Артема Козаченка напали з ножем.

Федерація баскетболу Києва стверджувала, що на баскетболістів напали за те, що "вони були українцями".

Поліція Німеччини встановила, що нападник – німець турецького походження. За словами офіцера, він також напав на 13-річну дівчину з Лівану та 14-річного школяра з Сирії. Стверджується, що вони хотіли прийти на допомогу, коли побачили, що підліток вдарив ножем баскетболістів.

За словами правоохоронця, 15-річний нападник завдав двом українцям щонайменше дев'ять ударів ножем лише в груди та живіт.

20 лютого у реанімації помер Козаченко.

Читайте також: Німецька поліція підтвердила загибель дев’ятирічної українки, яка зникла 3 червня