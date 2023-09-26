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СБУ затримала священника УПЦ МП, який торгував зброєю РФ – відео, фото

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 10:42
СБУ затримала священника УПЦ МП, який торгував зброєю РФ – відео, фото - Фото
Фото - СБУ

Служба безпеки України повідомила, що затримала настоятеля одного з храмів УПЦ МП Херсонської області, який продавав зброю та боєприпаси окупантів, що втекли.

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СБУ задокументувала, що священник тримав зброю у двох схронах, причому один із них був на будівельному майданчику нового храму УПЦ МП у Херсоні.

Настоятель храму був затриманий на місці злочину під час спроби продати два переносні ЗРК "Ігла" з комплектованням. Священник також пропонував покупцям боєприпаси до РПГ-7. За "товар" він хотів отримати валюту, приблизно 115 000 у гривневому еквіваленті.

Слідство вважає, що затриманий підшукував покупців, зокрема, у кримінальних колах.

Фото – СБУ

Зі схованки на майданчику храму УПЦ МП було вилучено п'ять пострілів та два заряди для гранатомета.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

В іншій схованці у підвалі дев'ятиповерхового будинку було вилучено кулемет та автомат Калашнікова з комплектованням, три бойові гранати Ф-1, майже 7 000 набоїв до автоматичної зброї, зокрема великокаліберної.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Священнику повідомили про підозру у незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі винесення обвинувального вироку йому загрожує до семи років позбавлення волі.

СБУ повідомляє, що вилучена зброя та боєприпаси спрямовані на експертизу і надалі будуть передані ЗСУ.

Сергій Бережний
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