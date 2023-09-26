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СБУ задержала священника УПЦ МП, который торговал оружием РФ – видео, фото

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 10:42
СБУ задержала священника УПЦ МП, который торговал оружием РФ – видео, фото - Фото
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала настоятеля одного из храмов УПЦ МП Херсонской области, который продавал оружие и боеприпасы сбежавших оккупантов.

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СБУ задокументировала, что священник держал оружие в двух схронах, причем один из них был на строительной площадке нового храма УПЦ МП в Херсоне.

Настоятель храма был задержан с поличным при попытке продать два переносных ЗРК "Игла" с комплектующими. Священник также предлагал покупателям боеприпасы к РПГ-7. За "товар" он хотел получить валюту, примерно в 115 000 в гривневом эквиваленте.

Следствие считает, что задержанный подыскивал покупателей в том числе в криминальных кругах.

Фото – СБУ

Из схрона на стройплощадке храма УПЦ МП были изъяты пять выстрелов и два заряда для гранатомета.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

В другом тайнике в подвале девятиэтажного дома были изъяты пулемет и автомат Калашникова с комплектующими, три боевые гранаты Ф-1, почти 7 000 патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберному.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Священнику сообщили о подозрении в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до семи лет лишения свободы.

СБУ сообщает, что изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу и в дальнейшем будут переданы ВСУ.

  • Президент также ввел в действие персональные санкции СНБО, в частности в отношении функционеров УПЦ МП.

Сергей Бережной
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упц мпоружиесбуХерсонсхронсвященник
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