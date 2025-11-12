СБУ затримала 20-річного хмельниччанина, який шпигував для РФ за бойовою авіацією ЗСУ, встановлюючи біля аеродромів приховані камери

Агент РФ (Фото: СБУ)

У Службі безпеки України заявили, що військова контррозвідка затримала чергового російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на заході країни. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За словами силовиків, 20-річний мешканець Хмельниччини потрапив у поле зору ворога, коли шукав "легкі заробітки" у Telegram-каналах. Головним завданням фігуранта було відстежувати місця базування, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків.

Для цього, як стверджують у СБУ, агент встановлював біля авіабаз приховані мінікамери з онлайн-трансляцією та віддаленим доступом для російських спецслужб. У такий спосіб окупанти намагалися фіксувати в реальному часі наявність та види авіації на українських аеродромах.

СБУ затримала чоловіка на гарячому, коли він облаштовував фотопастки біля одного з військових об’єктів. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Затриманому оголошено про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.