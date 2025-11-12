СБУ: Задержан шпион за боевой авиацией на западе Украины – фото

СБУ задержала 20-летнего хмельничанина, который шпионил для РФ за боевой авиацией ВСУ, устанавливая возле аэродромов скрытые камеры

Агент РФ (Фото: СБУ)

В Службе безопасности Украины заявили, что военная контрразведка задержала очередного российского агента, который шпионил за боевой авиацией ВСУ на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам силовиков, 20-летний житель Хмельницкой области попал в поле зрения врага, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах. Главной задачей фигуранта было отслеживать места базирования, количество и графики вылетов украинских боевых самолетов.

Для этого, как утверждают в СБУ, агент устанавливал возле авиабаз скрытые мини-камеры с онлайн-трансляцией и удаленным доступом для российских спецслужб. Таким образом оккупанты пытались фиксировать в реальном времени наличие и виды авиации на украинских аэродромах.

СБУ задержала мужчину на горячем, когда он обустраивал фотоловушки возле одного из военных объектов. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Задержанному объявлено о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.