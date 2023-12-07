У Брянську дівчинка відкрила стрілянину в школі, загинула учениця, п'ятеро поранено

У російському Брянську учениця восьмого класу пронесла до класу рушницю, відкрила стрілянину по однокласниках і після цього наклала на себе руки.

Гімназія №5 у Брянську (Фото - Telegram Baza)

У гімназії №5 російського Брянська учениця пронесла до класу вогнепальну зброю, відкрила стрілянину по однокласниках і після цього наклала на себе руки. Про це повідомляє Current Time з посиланням на публікації в соцмережах та пропагандистських медіа країни-агресора.

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Як пишуть російські Telegram-канали, 14-річна школярка прийшла до школи з вогнепальною зброєю (за неперевіреною інформацією – мисливська рушниця "Бекас-3"), піднялася до кабінету свого класу, де розпочинався урок біології, і відкрила вогонь по однокласниках. Загинула 13-річна дівчинка, ще п'ятьох хлопчиків було поранено. Після цього вона наклала на себе руки.

Будівля гімназії була евакуйована.

Як повідомляє Мінохоронздоров'я країни-агресора, п'ятеро постраждалих госпіталізовано, четверо — в стані середнього ступеня тяжкості, один — у реанімації.

Поліція Брянська заявила, що встановлює мотиви та обставини події. Попередня версія – конфлікт з однокласниками.

26 вересня 2022 року в російському Іжевську сталася стрілянина в школі. Загинули 13 осіб: шість дорослих та семеро дітей.

3 травня 2023 року у сербському Белграді учень сьомого класу влаштував стрілянину у початковій школі. За даними сербських ЗМІ, загинуло до 10 осіб.

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