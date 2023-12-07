В Брянске девочка открыла стрельбу в школе, погибла ученица, пятеро ранены
В гимназии №5 российского Брянска ученица пронесла в класс огнестрельное оружие, открыла стрельбу по одноклассникам и после этого покончила с собой. Об этом сообщает Current Time со ссылкой на публикации в соцсетях и пропагандистских медиа страны-агрессора.
Как пишут российские Telegram-каналы, 14-летняя школьница пришла в школу с огнестрельным оружием (по непроверенной информации – охотничье ружье "Бекас-3"), поднялась в кабинет своего класса, где начинался урок биологии, и открыла огонь по одноклассникам. Погибла 13-летняя девочка, еще пять мальчиков были ранены. После этого она покончила с собой.
Здание гимназии было эвакуировано.
Как сообщает Минздрав страны-агрессора, пятеро пострадавших госпитализированы, четверо — в состоянии средней степени тяжести, один — в реанимации.
Полиция Брянска заявила, что устанавливает мотивы и обстоятельства произошедшего. Предварительная версия – конфликт с одноклассниками.
- 26 сентября 2022 года в российском Ижевске произошла стрельба в школе. Погибли 13 человек: шесть взрослых и семеро детей.
- 3 мая 2023 года в сербском Белграде ученик седьмого класса устроил стрельбу в начальной школе. По данным сербских СМИ, погибли до 10 человек.
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