В Брянске девочка открыла стрельбу в школе, погибла ученица, пятеро ранены

В российском Брянске ученица восьмого класса пронесла в класс ружье, открыла стрельбу по одноклассникам и после этого покончила с собой

Гимназия №5 в Брянске (Фото - Telegram Baza)

В гимназии №5 российского Брянска ученица пронесла в класс огнестрельное оружие, открыла стрельбу по одноклассникам и после этого покончила с собой. Об этом сообщает Current Time со ссылкой на публикации в соцсетях и пропагандистских медиа страны-агрессора.

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Как пишут российские Telegram-каналы, 14-летняя школьница пришла в школу с огнестрельным оружием (по непроверенной информации – охотничье ружье "Бекас-3"), поднялась в кабинет своего класса, где начинался урок биологии, и открыла огонь по одноклассникам. Погибла 13-летняя девочка, еще пять мальчиков были ранены. После этого она покончила с собой.

Здание гимназии было эвакуировано.

Как сообщает Минздрав страны-агрессора, пятеро пострадавших госпитализированы, четверо — в состоянии средней степени тяжести, один — в реанимации.

Полиция Брянска заявила, что устанавливает мотивы и обстоятельства произошедшего. Предварительная версия – конфликт с одноклассниками.

26 сентября 2022 года в российском Ижевске произошла стрельба в школе. Погибли 13 человек: шесть взрослых и семеро детей.

3 мая 2023 года в сербском Белграде ученик седьмого класса устроил стрельбу в начальной школе. По данным сербских СМИ, погибли до 10 человек.

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