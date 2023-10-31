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У Сумах двох правоохоронців звинувачують у махінаціях із гуманітаркою для ЗСУ на 1 млн грн

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31.10.2023, 11:38
У Сумах двох правоохоронців звинувачують у махінаціях із гуманітаркою для ЗСУ на 1 млн грн - Фото
Фото - ДБР

Держбюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт на двох співробітників правоохоронних органів із Сум, які привласнили гуманітарну допомогу на суму понад мільйон гривень.

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Як повідомляє Бюро, підозрювані підробили листи від імені командування однієї з військових частин до керівництва тютюнової компанії, у яких просили виділити цигарки як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Вони отримали від компанії-виробника 15 000 пачок цигарок, проте замість передавання військовим продали їх.

Підозрювані звинувачуються у продажу товарів безоплатної допомоги, фальсифікації офіційного документа та використання підробленого документа. У разі визнання винними судом їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років із конфіскацією майна.

  • Наприкінці серпня 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства Тарасу Висоцькому та ексзаступнику міністра економіки Олександру Грибану. Їх підозрюють у зловживаннях на суму 62 млн грн при закупівлі продуктів як гуманітарної допомоги.

Читайте також: Дорогі макарони під час оборони. У чому звинувачують двох заступників міністрів

Сергій Бережний
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