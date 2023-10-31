У Сумах двох правоохоронців звинувачують у махінаціях із гуманітаркою для ЗСУ на 1 млн грн

Держбюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт на двох співробітників правоохоронних органів із Сум, які привласнили гуманітарну допомогу на суму понад мільйон гривень.

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Як повідомляє Бюро, підозрювані підробили листи від імені командування однієї з військових частин до керівництва тютюнової компанії, у яких просили виділити цигарки як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Вони отримали від компанії-виробника 15 000 пачок цигарок, проте замість передавання військовим продали їх.

Підозрювані звинувачуються у продажу товарів безоплатної допомоги, фальсифікації офіційного документа та використання підробленого документа. У разі визнання винними судом їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років із конфіскацією майна.

Наприкінці серпня 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства Тарасу Висоцькому та ексзаступнику міністра економіки Олександру Грибану. Їх підозрюють у зловживаннях на суму 62 млн грн при закупівлі продуктів як гуманітарної допомоги.

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