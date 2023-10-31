В Сумах двух правоохранителей обвиняют в махинациях с гуманитаркой для ВСУ на 1 млн грн
Госбюро расследований направило в суд обвинительный акт на двух сотрудников правоохранительных органов из Сум, которые присвоили гуманитарную помощь на сумму более миллиона грн.
Как сообщает Бюро, подозреваемые подделали письма от имени командования одной из воинских частей к руководству табачной компании, в которых просили выделить сигареты как гуманитарную помощь для ВСУ. Они получили от компании-производителя 15 000 пачек сигарет, однако вместо передачи военным продали их.
Подозреваемые обвиняются в продаже товаров безвозмездной помощи, подлоге официального документа и использовании поддельного документа. В случае признания виновными судом им грозит лишение свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.
- В конце августа 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия Тарасу Высоцкому и экс-замминистру экономики Александру Грибану. Их подозревают в злоупотреблениях на сумму 62 млн грн при закупках продуктов в качестве гуманитарной помощи.
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