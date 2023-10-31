В Сумах двух правоохранителей обвиняют в махинациях с гуманитаркой для ВСУ на 1 млн грн

Госбюро расследований направило в суд обвинительный акт на двух сотрудников правоохранительных органов из Сум, которые присвоили гуманитарную помощь на сумму более миллиона грн.

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Как сообщает Бюро, подозреваемые подделали письма от имени командования одной из воинских частей к руководству табачной компании, в которых просили выделить сигареты как гуманитарную помощь для ВСУ. Они получили от компании-производителя 15 000 пачек сигарет, однако вместо передачи военным продали их.

Подозреваемые обвиняются в продаже товаров безвозмездной помощи, подлоге официального документа и использовании поддельного документа. В случае признания виновными судом им грозит лишение свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

В конце августа 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия Тарасу Высоцкому и экс-замминистру экономики Александру Грибану. Их подозревают в злоупотреблениях на сумму 62 млн грн при закупках продуктов в качестве гуманитарной помощи.

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