Київ накрила потужна злива, авто "йдуть" під воду – відео наслідків

Надвечір 7 липня українську столицю накрило сильним дощем. Відповідні відео кияни публікують в соцмережах.

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Через дощі у столиці підтоплено деякі вулиці, а авто подекуди "пішли" під воду.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що через залпову зливу у столиці виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах, на місцях працюють гідрослужби.

У КМДА запевняють, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали, проте зливи залпові, і система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів.

Гідрометцентр сьогодні вдень попереджав про небезпечні метеорологічні явища у Київській області.

Прогнозувались мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами (вдень місцями), вітер північний 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-18 м/с. Температура по області вночі – від 14 до 19 градусів тепла, вдень – від +20 до +25 градусів. У Києві вночі – від 17 до 19 градусів тепла, вдень - від +23 до +25.

Вночі 8 липня синоптики прогнозують грози, перший рівень небезпечності.

Наприкінці травня у Запоріжжі та Запорізькому районі за п’ять годин негоди випала майже двомісячна норма опадів: дивіться відео наслідків.

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