Киев накрыл мощный ливень, авто "идут" под воду – видео последствий

Вечером 7 июля украинскую столицу накрыло сильным дождем. Соответствующие видео киевляне публикуют в соцсетях.

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Из-за дождей в столице подтоплены некоторые улицы, а авто местами "ушли" под воду.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что из-за залпового ливня в столице возникли локальные подтопления в Голосеевском и Печерском районах, на местах работают гидрослужбы.

В КГГА уверяют, что накануне в этих и других районах ливневки расчищали, однако ливни залповые, и система дождевой канализации не рассчитана на такое количество осадков.

Гидрометцентр сегодня днем предупреждал об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.

Прогнозировались переменная облачность, кратковременные дожди с грозами (днем местами), ветер северный 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с. Температура по области ночью – от 14 до 19 градусов тепла, днем – от +20 до +25 градусов. В Киеве ночью – от 17 до 19 градусов тепла, днем – от +23 до +25.

Ночью 8 июля синоптики прогнозируют грозы, первый уровень опасности.

В конце мая в Запорожье и Запорожском районе за пять часов непогоды выпала почти двухмесячная норма осадков: смотрите видео последствий.

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