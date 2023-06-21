У Києві та області екстрені відключення електрики. Без світла 100 000 споживачів

Сьогодні, 21 червня, в енергосистемі Києва сталася системна аварія, без електрики залишилося 100 000 осіб. Про це повідомляє ДТЕК та Київська міська військова адміністрація.

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Як зазначається, у мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація.

"По Києву відключено 100 000 споживачів. Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюються", – повідомили у КМВА.

У ДТЕК уточнили, що у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подільського районів відбуваються екстрені відключення за розпорядженням Укренерго.

"Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі. Про час відновлення електропостачання повідомимо додатково", – повідомили в ДТЕК.

Джерела LIGA.net в Ірпені повідомляють, що місто практично повністю знеструмлене.

В Укренерго повідомили, що у високовольтних мережах центрального регіону виникли ускладнення в роботі.

"Диспетчерський центр Укренерго застосував екстрені відключення в деяких районах Києва та Київській області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення. Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.

На низці маршрутів електротранспорту столиці тимчасово затримується рух через відсутність напруги контактної мережі, повідомили у КМДА.

Станом на 11:20 в області скасовані екстрені відключення. Усі споживачі зі світлом, повідомили в ДТЕК.

В Ірпені, за інформацією джерел LIGA.net, електрику поки що не повернули.

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