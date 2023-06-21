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В энергосистеме Киева и области произошла авария. Без света 100 000 человек – ДТЭК

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21.06.2023, 10:58
В энергосистеме Киева и области произошла авария. Без света 100 000 человек – ДТЭК - Фото
Энергетика (Фото: Pixabay)

Сегодня, 21 июня, в энергосистеме Киева произошла системная авария, без электричества остались 100 000 человек. Об этом сообщает ДТЭК и Киевская городская военная администрация.

Как отмечается, на сетях НЭК Укрэнерго возникла аварийная ситуация.

"По Киеву отключены 100 000 потребителей. Причина и срок ликвидации аварийной ситуации уточняются", – сообщили в КМВА. 

В ДТЭК уточнили, что в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов происходят экстренные отключения по распоряжению Укрэнерго.

"Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме. О времени возобновления электроснабжения сообщим дополнительно", – сообщили в ДТЭК.

Источники LIGA.net в Ирпене сообщают, что город практически полностью обесточен.

В Укрэнерго сообщили, что в высоковольтных сетях центрального региона возникли осложнения в работе.

"Диспетчерский центр Укрэнерго применил экстренные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области, продолжается ликвидация последствий аварийной ситуации", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ремонтные бригады уже работают над возобновлением энергопитания. О времени возобновления электроснабжения будет сообщено дополнительно.

На ряде маршрутов электротранспорта столицы временно задерживается движение из-за отсутствия напряжения контактной сети, сообщили в КГГА.

Читайте также: Украине понадобилась аварийная помощь из Румынии из-за дефицита электроэнергии

Наталья Медведева
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