В энергосистеме Киева и области произошла авария. Без света 100 000 человек – ДТЭК
Сегодня, 21 июня, в энергосистеме Киева произошла системная авария, без электричества остались 100 000 человек. Об этом сообщает ДТЭК и Киевская городская военная администрация.
Как отмечается, на сетях НЭК Укрэнерго возникла аварийная ситуация.
"По Киеву отключены 100 000 потребителей. Причина и срок ликвидации аварийной ситуации уточняются", – сообщили в КМВА.
В ДТЭК уточнили, что в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов происходят экстренные отключения по распоряжению Укрэнерго.
"Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме. О времени возобновления электроснабжения сообщим дополнительно", – сообщили в ДТЭК.
Источники LIGA.net в Ирпене сообщают, что город практически полностью обесточен.
В Укрэнерго сообщили, что в высоковольтных сетях центрального региона возникли осложнения в работе.
"Диспетчерский центр Укрэнерго применил экстренные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области, продолжается ликвидация последствий аварийной ситуации", – говорится в сообщении.
Как отмечается, ремонтные бригады уже работают над возобновлением энергопитания. О времени возобновления электроснабжения будет сообщено дополнительно.
На ряде маршрутов электротранспорта столицы временно задерживается движение из-за отсутствия напряжения контактной сети, сообщили в КГГА.
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