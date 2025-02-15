16 лютого – День військового журналіста. Привітання з професійним святом
Коли День військового журналіста в Україні (Фото: Lux.fm)

День військового журналіста: дата у 2025 році

Військових журналістів в Україні вшановують 16 лютого. День важко назвати святом, адже він присвячений загибелі відважного українського військового журналіста Дмитра Лабуткіна, редактора редакції телебачення телерадіостудії Міністерства оборони України "Бриз".

Дмитро був капітаном третього рангу, 16 лютого він вів зйомку під час боїв на Дебальцевському плацдармі. Дмитро з честю виконував свій військовий та журналістський обов’язок до останнього подиху.

З 2018 року, за наказом міністра оборони №63 від 14.02.2018, щороку 16 лютого вшановується робота військових журналістів. Захід покликаний звернути увагу на небезпеку роботи та умови, в яких журналістам доводиться готувати матеріали, ризикуючи власним життям.

Привітання з Днем військового журналіста

16 лютого – День військового журналіста. Привітання з професійним святом
День військового журналіста (Фото: rudana.com.ua)
16 лютого – День військового журналіста. Привітання з професійним святом
Привітання з Днем військового журналіста (Фото: webportal.nrada.gov.ua)
16 лютого – День військового журналіста. Привітання з професійним святом
16 лютого — свято (Фото: Lux.fm)
16 лютого – День військового журналіста. Привітання з професійним святом
День військового журналіста (Фото: Lux.fm)
16 лютого – День військового журналіста. Привітання з професійним святом
Привітання з Днем військового журналіста (Фото: rada.gov.ua)
16 лютого – День військового журналіста. Привітання з професійним святом
День військового журналіста – привітання (Фото: Херсонська обласна державна адміністрація)
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