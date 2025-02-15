16 февраля – День военного журналиста. Поздравление с профессиональным праздником
День военного журналиста: дата в 2025 году
Военных журналистов в Украине чествуют 16 февраля. День тяжело назвать праздником, ведь он посвящен гибели отважного украинского военного журналиста Дмитрия Лабуткина, редактора редакции телевидения телерадиостудии Министерства обороны Украины "Бриз".
Дмитрий был капитаном третьего ранга, 16 февраля он вел съемку во время боев на Дебальцевском плацдарме. Дмитрий с честью выполнял свой военный и журналистский долг до последнего вздоха.
С 2018 года, по приказу министра обороны №63 от 14.02.2018, ежегодно 16 февраля чествуется работа военных журналистов. Мероприятие призвано обратить внимание на опасность работы и условия, в которых журналистам приходится готовить материалы, рискуя собственной жизнью.