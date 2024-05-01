Антициклон зайшов в Україну. Якої погоди чекати 2 травня
2-го травня в Україні буде й надалі сонячно та тепло. Як повідомляє Наталка Діденко, максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +21+26 градусів. Ніч приємно свіжа, +8+13 градусів, і така синоптична ситуація чи не найкомфортніша в році – і тепло, і вночі навіть можна спати з відкритими кватирками.
Антициклон впевнено розташувався в Україні, тому й сухо, хіба що завтра на Сумщині та Харківщині є ймовірність періодичних короткочасних дощів.
Погода в Києві
У Києві в четвер також чарівна погода. Світитиме сонце, максимальна температура повітря становитиме +22+24 градуси. Температура повітря вночі +12+9 градусів.
Погода у Львові
У Львові переважно хмарно, без опадів. Температура повітря вночі +10+15, вдень тепліше +21+24 градуси.
Погода в інших містах України
У Дніпрі погода протягом усього дня буде сонячною. Температура повітря вночі +10+8, вдень +12+24 градуси.
В Одесі очікується хмарність з проясненнями. Температура повітря вночі +10+12, вдень +22+24 градуси.
До кінця тижня прогнозується суха і тепла погода. Дощі очікуються тільки в неділю на Великдень