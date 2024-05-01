Антициклон вошел в Украину. Какой погоды ждать 2 мая

Фото: Укргидрометцентр/погода на 2 мая

2 мая в Украине будет и дальше солнечно и тепло. Как сообщает Наталья Диденко , максимальная температура воздуха в течение дня составит +21+26 градусов. Ночь приятно свежая, +8+13 градусов, и такая синоптическая ситуация самая комфортная в году – и тепло, и ночью даже можно спать с открытыми форточками.

Антициклон уверенно расположился в Украине, поэтому и сухо, разве что завтра в Сумской и Харьковской вероятность периодических кратковременных дождей.

Погода в Киеве

В Киеве в четверг также волшебная погода. Светит солнце, максимальная температура воздуха будет +22+24 градуса. Температура воздуха ночью +12+9 градусов.

Погода во Львове

Во Львове облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +10+15, днем теплее +21+24 градуса.

Погода в других городах Украины

В Днепре погода в течение всего дня будет солнечной. Температура воздуха ночью +10+8, днем +12+24 градуса.

В Одессе ожидается дождь с прояснениями. Температура воздуха ночью +10+12, днем +22+24 градуса.

До конца недели прогнозируется сухая и теплая погода. Дожди ожидаются только в воскресенье на Пасху