Чи буде Україна переводити годинники у 2025 році, коли це станеться, як правильно перевести час і який часовий стандарт природний для нашої країни

Чи будемо переводити годинники на літній час у 2025 році / Фото: depositphotos

Коли переводять годинник на літній час у 2025 році

Традиційно в Україні годинники переводять на літній час в останню неділю березня. У 2025 році ця дата припадає на 30 березня. О 03:00 за київським часом стрілки годинника потрібно перевести на одну годину вперед, тобто на 04:00. Таким чином, українці втрачають одну годину сну, але отримують довші світлі вечори.

Однак залишається актуальним питання, чи буде це правило застосоване цього року. Законодавча ініціатива скасувати переведення годинників уже кілька років обговорюється в Україні. Зокрема, в останні роки Верховна Рада кілька разів намагалася ухвалити рішення про закріплення одного часу – зимового чи літнього.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на необхідності зваженого підходу до цього питання. Тому остаточне рішення про переведення годинників у 2025 році залежить від законодавчої бази, яка може змінитися в будь-який момент.

Що маємо на сьогодні? Президент так і не підписав Законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", а це означає, що перехід на літній час 2025 року все ж може відбутися. Ми розібралися, чи потрібно все ж переводити стрілки навесні та в якому напрямку.

Коли переводять годинник на літній час у 2025 році / Фото: depositphotos

Як переводять годинник на літній час

Процес переведення годинників на літній час в Україні нескладний. В ніч із суботи на неділю, 30 березня 2025 року, потрібно:

Механічні годинники вручну перевести стрілки на одну годину вперед о 03:00.

Більшість сучасних смартфонів, комп’ютерів та інших гаджетів автоматично змінюють час відповідно до налаштувань. Тому важливо перевірити, чи увімкнена ця функція.

Годинники у громадських місцях централізовано здійснюють перехід.

Експерти радять підготуватися до зміни режиму, щоб адаптація пройшла легше. Наприклад, за кілька днів до переходу можна поступово зміщувати час відходу до сну на 15-20 хвилин.

Який час правильний: літній чи зимовий

Питання про те, який час – літній чи зимовий – є правильним для України, досі викликає багато дискусій.

Переведення годинників в Україні вперше запровадили у 1981 році, коли країна ще була частиною СРСР. Тоді це рішення мотивувалося економією електроенергії: довші світлі вечори дозволяли зменшити витрати на освітлення.

Однак, з погляду географії, природним часом для України є зимовий час, тобто стандартний час другого часового поясу (UTC+2). Це обґрунтовується тим, що зимовий час найкраще відповідає природному світловому режиму в більшості регіонів країни.

Літній час, який передбачає зсув на годину вперед (UTC+3), створює додаткові незручності, особливо для людей з фіксованим режимом праці чи навчання.

Експерти також звертають увагу на негативні наслідки постійного переведення годинників. Згідно з дослідженнями, зміни режиму сну і неспання можуть призводити до підвищеного ризику серцево-судинних захворювань, зниження продуктивності праці та погіршення загального самопочуття.

Варто також зазначити, що дискусії про скасування переведення годинників ведуться і в багатьох інших країнах. Наприклад, у 2019 році Європейський Союз вирішив поступово відмовитися від практики переходу на літній час, дозволивши кожній державі-члену самостійно визначити, який час буде використаний на постійній основі.

Який час правильний, літній чи зимовий / Фото: depositphotos

Станом на початок 2025 року Україна продовжує дотримуватися традиції переведення годинників. Однак питання про доцільність цієї практики залишається відкритим. Остаточне рішення може залежати від законодавчих змін, ініційованих урядом або Верховною Радою.

Якщо переведення годинників відбудеться, це стане черговим тестом на адаптивність для українців. А дискусія про правильність вибору часу є не лише технічним, а й суспільно важливим питанням, яке потребує наукового підходу і врахування інтересів громадян.