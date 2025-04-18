Де і коли святити паски у Києві та Львові на Великдень-2025: розклад богослужінь
Коли святять паску
Освячення пасок – особливий обряд для християн на Великдень. Традиційно крім пасок у кошиках святять крашанки та писанки, м'ясні вироби та інші святкові продукти.
Святити великодні кошики можна у Велику суботу, 19 квітня, після молитовної служби, а також у неділю на Великдень, 20 квітня, протягом усього дня, після святкової літургії. Нічних служб цього року не буде, оскільки триває воєнний стан та комендантська година. Подивитись богослужіння можна онлайн – багато церков будуть проводити пряму трансляцію.
Для чого святити паски
Їсти святкові страви та розговлятися після посту у Великдень можна саме освяченими продуктами. Великодня паска знаменує собою присутність Бога у земному житті. Вона саме тому готується солодкою, бо символізує собою турботу й милість Бога до людей.
Щодо точного походження паски тривають дискусії. Існує думка, що обряд освячення паски на Великдень започаткували апостоли.
Розклад богослужінь на Великдень-2025 у Києві: коли святити паски
Михайлівський Золотоверхий собор:
в суботу-неділю о 7:40, 21:00 та 23:00;
в неділю опівночі, о 1:00, 9:00 та 17:00.
Кошики освячуватимуть 19 квітня з 14:00 до 22:00 та 20 квітня з 4:00 до 12:00.
Софіївський собор:
в суботу об 11:00, 13:00, 15:00;
в неділю опівночі та о 10:00.
20 квітня освячуватимуть паски з 8:00 у Трапезній церкві.
Києво-Печерська лавра
- 20 квітня з 6:00 до 12:00 – Божественна літургія.
У церкві Преподобних Антонія та Феодосія Печерських освячення пасок буде 19 квітня з 16:00 до 21:00 та 20 квітня з 12:00 до 17:30.
Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ
в суботу о 7:00, 9:00, 18:00;
в неділю о 7:00, 9:00, 11:00, 18:00.
19 квітня буде освячення кошиків із 15:00 до 21:00, а на Великдень – з 11:00 до 18:00.
Розклад великодніх богослужінь у Львові і коли святити великодні кошики
Собор святого Юра
в суботу о 9:00, 12:00, 14:00, 21:30;
в неділю о 7:30, 9:00, 11:00, 14:00, 16:00.
Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла
в суботу о 9:00, з 14:00 до 21:00 – святитимуть кошики.
Костел Ольги і Єлизавети у Львові
в суботу о 9:00, з 14:00 – освячення кошиків;
в неділю о 6:00, 8:00, 10:00, 12:00.
Де дивитись святкове богослужіння онлайн
на офіційній сторінці митрополита Епіфанія;
на Ютуб-каналі "Живе телебачення" УГКЦ;
трансляція на ютуб-каналі Київського патріархату з Володимирського собору;
трансляція УГКЦ Патріарший собор Воскресіння Христового.