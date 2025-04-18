Де і коли святити паски у Києві та Львові на Великдень-2025: розклад богослужінь

Коли й де можна посвятити паски? Де дивитися церковні служби онлайн?

Коли святити великодні кошики / Фото: Pexels

Коли святять паску

Освячення пасок – особливий обряд для християн на Великдень. Традиційно крім пасок у кошиках святять крашанки та писанки, м'ясні вироби та інші святкові продукти.

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Святити великодні кошики можна у Велику суботу, 19 квітня, після молитовної служби, а також у неділю на Великдень, 20 квітня, протягом усього дня, після святкової літургії. Нічних служб цього року не буде, оскільки триває воєнний стан та комендантська година. Подивитись богослужіння можна онлайн – багато церков будуть проводити пряму трансляцію.

Богослужіння у храмі / Фото: Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва

Для чого святити паски

Їсти святкові страви та розговлятися після посту у Великдень можна саме освяченими продуктами. Великодня паска знаменує собою присутність Бога у земному житті. Вона саме тому готується солодкою, бо символізує собою турботу й милість Бога до людей.

Щодо точного походження паски тривають дискусії. Існує думка, що обряд освячення паски на Великдень започаткували апостоли.

Великодні кошики / Колаж: LIGA.net

Розклад богослужінь на Великдень-2025 у Києві: коли святити паски

Михайлівський Золотоверхий собор:

в суботу-неділю о 7:40, 21:00 та 23:00;

в неділю опівночі, о 1:00, 9:00 та 17:00.

Кошики освячуватимуть 19 квітня з 14:00 до 22:00 та 20 квітня з 4:00 до 12:00.

Софіївський собор:

в суботу об 11:00, 13:00, 15:00;

в неділю опівночі та о 10:00.

20 квітня освячуватимуть паски з 8:00 у Трапезній церкві.

Києво-Печерська лавра

20 квітня з 6:00 до 12:00 – Божественна літургія.

У церкві Преподобних Антонія та Феодосія Печерських освячення пасок буде 19 квітня з 16:00 до 21:00 та 20 квітня з 12:00 до 17:30.

Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ

в суботу о 7:00, 9:00, 18:00;

в неділю о 7:00, 9:00, 11:00, 18:00.

19 квітня буде освячення кошиків із 15:00 до 21:00, а на Великдень – з 11:00 до 18:00.

Освячення великодніх кошиків / Колаж: LIGA.net

Розклад великодніх богослужінь у Львові і коли святити великодні кошики

Собор святого Юра

в суботу о 9:00, 12:00, 14:00, 21:30;

в неділю о 7:30, 9:00, 11:00, 14:00, 16:00.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла

в суботу о 9:00, з 14:00 до 21:00 – святитимуть кошики.

Костел Ольги і Єлизавети у Львові

в суботу о 9:00, з 14:00 – освячення кошиків;

в неділю о 6:00, 8:00, 10:00, 12:00.

Святкова літургія / Фото: Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва

Де дивитись святкове богослужіння онлайн