Где и когда святить паски в Киеве и Львове на Пасху-2025: расписание богослужений
Когда святят паски
Освящение пасок – особый обряд для христиан на Пасху. Традиционно кроме пасок в корзинах святят пасхальные яйца и писанки, мясные изделия и другие праздничные продукты.
Святить пасхальные корзины можно в Великую субботу, 19 апреля, после молитвенной службы, а также в воскресенье на Пасху, 20 апреля, в течение всего дня после праздничной литургии. Ночных служб в этом году не будет, поскольку установлено военное положение и комендантский час. Посмотреть богослужение можно онлайн – многие церкви будут проводить прямую трансляцию.
Зачем святить корзины
Есть праздничные блюда и разговляться после поста в Пасху можно именно освященными продуктами. Паска знаменует собой присутствие Бога в земной жизни. Она именно поэтому готовится сладкой, ведь символизирует собой заботу и милость Бога к людям.
Относительно точного происхождения паски продолжаются дискуссии. Существует мнение, что обряд освящения паски на Пасху начали еще апостолы.
Расписание богослужений на Пасху-2025 в Киеве: когда святить паски
Михайловский Златоверхий собор:
в субботу-воскресенье в 7:40, 21:00 и 23:00;
в воскресенье в полночь, в 1:00, 9:00 и 17:00.
Корзины будут освящать 19 апреля с 14:00 до 22:00 и 20 апреля с 4:00 до 12:00.
Софиевский собор:
в субботу в 11:00, 13:00, 15:00;
в воскресенье в полночь и в 10:00.
20 апреля будут освящать паски с 8:00 в Трапезной церкви.
Киево-Печерская лавра
- 20 апреля с 6 до 12 часов – Божественная литургия.
В церкви Преподобных Антония и Феодосия Печерских освящение пасок будет 19 апреля с 16:00 до 21:00 и 20 апреля с 12:00 до 17:30.
Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ
в субботу в 7:30, 9:00, 18:00;
в воскресенье в 7:30, 9:00, 11:00, 18:00.
19 апреля будет освящение корзин с 15:00 до 21:00, а на Пасху – с 11:00 до 18:00.
Расписание пасхальных богослужений во Львове и когда святить пасхальные корзины
Собор святого Юра
в субботу в 9:00, 12:00, 14:00, 21:30;
в воскресенье в 7:30, 9:00, 11:00, 14:00, 16:00.
Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла
в субботу в 9:00, с 14:00 до 21:00 будут святить корзины.
Костел Ольги и Елизаветы во Львове
в субботу в 9:00, с 14:00 – освящение корзин;
в воскресенье в 6:00, 8:00, 10:00, 12:00.
Где смотреть праздничное богослужение онлайн
на официальной странице митрополита Епифания;
на Ютуб-канале "Живе телебачення" УГКЦ;
трансляция на Ютуб-канале Киевского патриархата из Владимирского собора;
трансляция УГКЦ Патриарший собор Воскресения Христова.