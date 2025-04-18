Где и когда святить паски в Киеве и Львове на Пасху-2025: расписание богослужений

Когда и где можно посвятить паски? Где смотреть церковные службы онлайн?

Когда святить пасхальные корзины / Фото: Pexels

Когда святят паски

Освящение пасок – особый обряд для христиан на Пасху. Традиционно кроме пасок в корзинах святят пасхальные яйца и писанки, мясные изделия и другие праздничные продукты.

Святить пасхальные корзины можно в Великую субботу, 19 апреля, после молитвенной службы, а также в воскресенье на Пасху, 20 апреля, в течение всего дня после праздничной литургии. Ночных служб в этом году не будет, поскольку установлено военное положение и комендантский час. Посмотреть богослужение можно онлайн – многие церкви будут проводить прямую трансляцию.

Богослужение в храме / Фото: Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева

Зачем святить корзины

Есть праздничные блюда и разговляться после поста в Пасху можно именно освященными продуктами. Паска знаменует собой присутствие Бога в земной жизни. Она именно поэтому готовится сладкой, ведь символизирует собой заботу и милость Бога к людям.

Относительно точного происхождения паски продолжаются дискуссии. Существует мнение, что обряд освящения паски на Пасху начали еще апостолы.

Пасхальные корзины / Коллаж: LIGA.net

Расписание богослужений на Пасху-2025 в Киеве: когда святить паски

Михайловский Златоверхий собор:

в субботу-воскресенье в 7:40, 21:00 и 23:00;

в воскресенье в полночь, в 1:00, 9:00 и 17:00.

Корзины будут освящать 19 апреля с 14:00 до 22:00 и 20 апреля с 4:00 до 12:00.

Софиевский собор:

в субботу в 11:00, 13:00, 15:00;

в воскресенье в полночь и в 10:00.

20 апреля будут освящать паски с 8:00 в Трапезной церкви.

Киево-Печерская лавра

20 апреля с 6 до 12 часов – Божественная литургия.

В церкви Преподобных Антония и Феодосия Печерских освящение пасок будет 19 апреля с 16:00 до 21:00 и 20 апреля с 12:00 до 17:30.

Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ

в субботу в 7:30, 9:00, 18:00;

в воскресенье в 7:30, 9:00, 11:00, 18:00.

19 апреля будет освящение корзин с 15:00 до 21:00, а на Пасху – с 11:00 до 18:00.

Освящение пасхальных корзин / Коллаж: LIGA.net

Расписание пасхальных богослужений во Львове и когда святить пасхальные корзины

Собор святого Юра

в субботу в 9:00, 12:00, 14:00, 21:30;

в воскресенье в 7:30, 9:00, 11:00, 14:00, 16:00.

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла

в субботу в 9:00, с 14:00 до 21:00 будут святить корзины.

Костел Ольги и Елизаветы во Львове

в субботу в 9:00, с 14:00 – освящение корзин;

в воскресенье в 6:00, 8:00, 10:00, 12:00.

Праздничная литургия / Фото: Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева

Где смотреть праздничное богослужение онлайн